Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

РБК26 мая в 10:38

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ru27 мая в 17:40

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Коммерсантъ26 мая в 12:32

В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

Царьград27 мая в 22:27

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском26 мая в 09:07

Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости26 мая в 08:05

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Экономика

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Общество

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Энергетика

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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

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Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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Шоу-бизнес

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Экономика

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Шоу-бизнес

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Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

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Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads

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Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

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Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье

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Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

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