Экономика
КоммерсантъПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
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С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
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Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%
Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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CyberSport.ru 01:46
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Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
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В Приморье продлили режим повышенной готовности
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Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
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Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье
Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.
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Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК вчера в 12:15
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