с чего всё началось

Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.

Экономика BCG привела три сценария роста безработицы в России Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости. 226

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании в начале июня Аномальное похолодание придет в Москву в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. 2

Происшествия В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,4K

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 719

Здоровье Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. 51

Экономика Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40% Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". 187

Шоу-бизнес Анастасия Шубская показала первую встречу двух братьев после роддома Красавица, которая в отличие от многих знаменитостей не боится сглазов и негативной энергетики, показала трогательную первую встречу двух братьев.

Игры Darkest Dungeon стала временно бесплатной Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня п. Чтобы опробовать RPG, нужно зайти на его страницу в магазине и нажать на соответствующую кнопку. 1

Шоу-бизнес 46-летняя Хайди Клум полностью разделась 46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.

Происшествия В российском пансионате произошла вспышка коронавируса В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура. 20

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 338

Общество В Приморье продлили режим повышенной готовности Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона. 14

Происшествия Омских проституток штрафуют за нарушение самоизоляции В очередном массажном салоне нашли девушек, оказывающих интимные услуги. Помимо протокола за проституцию, им выписали еще один штраф. 5

Происшествия Свалку просроченных лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье Прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных. 2