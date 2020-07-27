Экономика

Newstracker.ruNewstracker.ruВ России с 1 августа запустят авиасообщение и поднимут пенсию

Отмечается, что ряд категорий пенсионеров с первого августа получат повышенные выплаты. В частности, речь идет о работающих пенсионерах, верхний предел составил двести семьдесят девять рублей. Поднимут и накопительную пенсию — на девять процентов.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

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Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Фактывчера в 17:06

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегоднявчера в 10:32

Как изменится с августа жизнь в России

Московский Комсомолец28 июля в 07:41

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43

Изменения в жизни россиян с 1 августа: рост пенсий, выплата пособий, повышение цен на газ

ФАН27 июля в 05:35

Штрафы для водителей, повышение цен на газ и открытие границ: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года

Online47.ru27 июля в 04:27

Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа

Live2427 июля в 03:14
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Происшествия

Признательные показания Ефремова могут списать на состояние аффекта

Москва, 30 июля 2020, 14:14 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, вероятно, попытается добиться смягчения общественных настроений по отношению к артисту.
REGNUM 07:14
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Политика

Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия 02:41
38
Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru 05:53
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Технологии

Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
Evo-rus.com 01:39
35
Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
21
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
5
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1K
Общество

Сергей Шнуров назвал врио главы Хабаровского края стойким человеком

Генеральный директор канала RTVI Сергей Шнуров поделился впечатлениями после интервью с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Ридус 04:40
12
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
721
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
3
Общество

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News.
Lenta.ru 08:21
Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
8
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
13
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Общество

Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм

Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
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Культура

«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия

Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
21
Киберспорт

Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»

Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Общество

Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 13:02
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Гаджеты

Представлен Samsung Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч

Компания Samsung все больше радует своих почитателей смартфонами с емкой батареей.
The GEEK 07:23
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Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
20
Путешествия

Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»

Российские туристы рассказали порталу NGS.RU, какие впечатления у них остались после покорения отечественных курортов этим летом.
Московский Комсомолец 02:26
55
Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
139
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
269
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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