Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле. Об этом заявил 8 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

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