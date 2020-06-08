Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что межрегиональный туризм в стране планируют открыть с 1 июля.

Межрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 50

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 2,6K

Экономика Фондовые индексы США выросли после открытия торгов Основные индексы фондового рынка США открылись повышением на фоне ожиданий инвесторов, что худшие последствия пандемии COVID-19 уже позади, 8 июня свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

Общество Петербургский врач заявил о неготовности города к снятию ограничений Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова считает, что в городе ещё рано отнимать все ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19.

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 152

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1K

Общество Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.

Футбол Уткин назвал лучшего вратаря в истории российского футбола после Яшина Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим вратарем в истории российского футбола.

Культура Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались. 1,6K

Единоборства Чемпион UFC Миочич намекнул на скорое возвращение в октагон Неоспоримый чемпион тяжелого дивизиона UFC, Стипе Миочич, сообщил о готовности провести бой в ближайшее время.

Происшествия Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы. 1,1K

Политика На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости. 115

Армия и оружие В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. 200