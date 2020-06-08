Путешествия

Газета.RuГазета.RuМежрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что межрегиональный туризм в стране планируют открыть с 1 июля.
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с чего всё началось

Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля

Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
ТАСС05:00

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Межрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля

Газета.Ru05:12

Межрегиональный туризм в РФ планируется открыть с 1 июля

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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