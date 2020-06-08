Путешествия
Газета.RuМежрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что межрегиональный туризм в стране планируют открыть с 1 июля.
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с чего всё началось
Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.ТАСС05:00
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