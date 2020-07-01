Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей.

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

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