Авто
ТАССНовые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей.
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Наука
Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
Pravda.Ru 05:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Наука
Учеными разработана перчатка, способная переводить с языка жестов
Создана роботизированная перчатка, которая может стать переводчиком с языка жестов.
ToDay News Ufa 16:09
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 21:14
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании
39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе.
Комсомольская правда 18:02
Здоровье
Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения
Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости 15:32
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Здоровье
С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ
1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
Культура
Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу
Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу. Он предложит музею на выбор одну из картин, которые были посвящены Эрмитажу.
Peterburg2.ru 19:17
Автоспорт
Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»
Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат 11:37
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия вчера в 03:39
Политика
Помпео заявил, что США продолжат поддерживать жителей Гонконга
Помпео добавил, что "США продолжат поддерживать свободолюбивых жителей Гонконга и будут отвечать на атаки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, равно как и на верховенство права".
ТАСС 21:54
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 21:30
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году
Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm.
UfaTime.ru 02:56
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Наука
Почему коровы летают: аэродинамика крупного рогатого скота
Расчеты в FloEFD показали, что если ветер дует сзади, то подъемная сила, действующая на корову, почти не увеличивается с ростом его скорости.
Популярная механика вчера в 08:14
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru 09:56
Футбол
Митрюшкин ушел из «Сьона» по истечению контракта
Российский вратарь Антон Митрюшкин ушел из «Сьона». Информацию официальная, содержится на официальном сайте швейцарского клуба.
Нева Спорт 14:13
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08