С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.

с чего всё началось

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

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