Авто

ЁлдашЁлдашВ России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
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с чего всё началось

Для водителей приготовили три важных изменения с 1 июля

С 1 июля нынешнего года в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. Так, со второго месяца лета вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Также усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.
AutoNewsвчера в 05:38

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Алкоголиков за рулём и ДТП станет меньше? Адвокат оценил новые правила для водителей

Царьград18:07

Пока выдыхаем: какие нововведения и когда ждут автовладельцев

Известия17:02

С 1 июля для рязанских водителей начнут действовать новые правила

Московский Комсомолец05:32

Правый руль и газовое оборудование — в топку. С июля водители поедут по новым правилам, которые ничего не изменят

Телеканал 360°07:54

Для российских водителей начнут действовать новые правила с 1 июля

Тарантас Ньюс02:04

Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

РИА Новостивчера в 19:26

Для водителей приготовили три важных изменения с 1 июля

AutoNewsвчера в 05:38
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Газета.Ru вчера в 09:01
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Политика

Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.
ТАСС 18:47
Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ 06:00
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Общество

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В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Sport24.ru вчера в 11:06
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
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Футбол

Севилья — Вальядолид 1:1

«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 17:56
Происшествия

Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ru вчера в 22:50
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Политика

Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия 19:56
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru 12:22
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Футбол

«Ливерпуль» впервые за 30 лет снова стал чемпионом Англии по футболу

МИР 24 вчера в 17:56
Общество

Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение

Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:54
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Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News 16:16
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM вчера в 05:28
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Общество

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
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Здоровье

Ещё 196 человек заболели коронавирусом в Воронежской области

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 196 случаев заболевания коронавирусом.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 01:57
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Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны

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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Кино

Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
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Кино

Вышел первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

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Трамп: США перебросят часть войск из Германии в Польшу

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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Нападение произошло ранее в пятницу, изначально сообщалось о том, что погибли три человека. Нападавший был застрелен полицейскими.
Известия 11:15
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

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Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля

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