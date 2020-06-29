Экономика
Российская газетаВ России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.Российская газета29 июня в 09:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи
Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 10:30
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
Политика
Памфилова рассказала о провокациях на голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что знает о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 09:22
Футбол
«Куда вы лезете?» Депутат Лебедев осудил Акинфеева, рекламировавшего голосование по поправкам в Конституцию
Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался по поводу агитационного ролика с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.
Sport24.ru 10:47
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Здоровье
В Женской консультации начали оказывать плановую медпомощь
При необходимости оказания экстренной медпомощи жителей принимают без ограничений.
Знамя труда (Егорьевск) 29 июня в 04:41
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
ТАСС 10:26
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Наука
В бездне Тихого океана нашли странных ксенофиофоров
Четыре новых вида и два новых рода обнаружили в глубокой впадине на дне Тихого океана.
LentaChel.ru 10:11
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси
Во время первого заступления на боевое дежурство СУ-30СМ присутствовали глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин и посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Актуальные Новости 10:39
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
RT на русском 05:59
Политика
Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45