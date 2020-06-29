Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газетаРоссийская газета

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.В источнике
Подробнее о событии

В России сегодня поднимут тарифы ЖКХ. Изменения зависят от региона

Эхо Москвы01:04

На сколько в Смоленской области подорожают услуги ЖКХ

Smolnarod.ru02:25

В России с 1 июля подорожали услуги ЖКХ

Znak.com01:30

«Заморозки» не будет: тарифы ЖКХ с 1 июля поднимутся на 2,4-6,5%

Собеседник05:01

С июля жилищно-коммунальные услуги в Чувашии снова подорожают

АиФ Чебоксарывчера в 07:07

В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги

Татарстан-24вчера в 06:20

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Российская газета29 июня в 09:23
Реклама
Реклама
Реклама

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известиявчера в 15:38
186

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия11:38
61
Реклама

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия13:58
44
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама