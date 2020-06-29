Общество
Российская газетаВ России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°02:00
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
Актуальные Новости05:06
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Российские истребители вылетали на перехват двух самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
Российская газета 09:41
Футбол
РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» ждут предписания от Роспотребнадзора
Футбольные клубы "Оренбург" и "Динамо" (Москва) ждут предписаний от Роспотребнадзора, на основании которых будут приняты решения о допуске к участию в матчах 25-го тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:10
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Энергетика
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Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 08:34
Политика
Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8
Президент США Дональд Трамп назвал причины, по которым Россию исключили из состава "Большой восьмерки" (G8).
РЕН ТВ вчера в 13:00
Происшествия
«Езжайте в Петербург, у нас ковид». В областной больнице из-за коронавируса отказали в помощи ребёнку, который повредил глаз
В Выборгском районе Ленобласти коронавирус настолько захватил больницу, что неотложную помощь не смог получить ребёнок с тяжёлыми травмами, которого родители доставили к порогу медучреждения.
Фонтанка.Ру 10:15
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну.
RT на русском 10:15
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Игры
Bloomberg: ролевая игра по «Гарри Поттеру» выйдет в 2021 году
Неанонсированный проект должен выйти в 2021 году на ряде платформе, включая готовящиеся к выходу консоли следующего поколения PS5 и Xbox Series X. По словам журналиста, разработчики проекта чувствуют себя некомфортно из-за спорных высказываний автора серии книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг.
News.ru 09:59
Политика
МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко
Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
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РБК 09:17
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Происшествия
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Пресненский суд Москвы в понедельник ограничился домашним арестом бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по уголовному делу о педофилии, сообщил РИА Новости адвокат Натарова Кирилл Бельский.
РИА Новости 09:59
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Требования к будущей супруге обозначил Басков
Соловей.Инфо 05:47
Происшествия
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
По данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев приехал на автомобильный рынок города Урус-Мартан, где увидел троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ.
РИА Новости 10:00
Политика
Валентина Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
Изначально общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 08:17
Армия и оружие
«Судно советской закалки»: Forbes рассказал о судьбе корабля «Капрал Рой Уит», который служит флоту ВМС США
«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей», — сказано в сообщении в соцсети.
Новостной фронт 08:09
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34