В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

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