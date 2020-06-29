Общество
Российская газетаВ России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
Читать в источнике
Оценить326
с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Здоровье
В Пермском крае с июля могут открыть уличные кафе, музеи, детсады
Отмечается, что если в начале следующей недели будет положительная динамика по основным показателям, то с 1 июля разрешение на возобновление деятельности смогут получить уличные кафе и «летники», музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 кв. метров, молочные кухни, МФЦ, образовательные учреждения, общественные организации, детские сады.
ИА Красная Весна 26 июня в 15:19
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 03:49
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Общество
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.
РИА Новости 11:09
Общество
В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников
Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Известия вчера в 10:35
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире
Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
Вечерняя Москва 11:00
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью
Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.
ТАСС 11:49
Кино
Кинорынок Каннского фестиваля завершил свою работу
Кинорынок Каннского кинофестиваля Marché du Film завершил свою работу. В этом году он проходил в онлайн-формате.
Россия – Культура 11:41
Авто
АвтоВАЗ выпустит новую Chevrolet Niva в 2023 году
В любом случае, потребители ждут нового покления как одного, так и другого внедорожника.
За рулем Кубань 26 июня в 14:58
Общество
Кинотеатрам пропишут требования для открытия в субъектах РФ
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН призвал дождаться решений глав субъектов РФ по открытию кинотеатров, а не строить планы на основе сообщения вице-премьера.
Национальная служба новостей 11:02
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04