В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Ежегодно летом меняется стоимость коммунальных услуг, не исключением, стал и 2020. Так, в России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ. В среднем, ценовая политика увеличится на 3.7%.

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

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