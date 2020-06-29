Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

В Госдуме назвали трогательным повышение платы на ЖКХ

REGNUMвчера в 09:28

Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Интерфакс10:50

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ruвчера в 08:20

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00
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Наука

Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок

Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.
Rusargument 19:39
Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Футбол

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Вести.Ru 15:30
Политика

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.
Интерфакс 16:59
Политика

Трамп рассказал о растущей злости на Китай

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как эпидемия коронавируса влияет на его отношение к Китаю.
Lenta.ru 19:58
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
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Политика

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

РБК 09:43
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Общество

Коронавирус может поселиться в организме человека навсегда

Коронавирус может навсегда поселиться в организме людей и стать хроническим заболеванием.
URA.Ru 19:24
Здоровье

В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
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Происшествия

В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в причинах дорожного конфликта, во время которого прозвучали выстрелы.
Вести.Ru 18:31
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Политика

Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США

Московский Комсомолец 19:10
Общество

Пранкеры сообщили о розыгрыше Виктории Бони от имени Чичваркина

РБК 20:07
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Происшествия

Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном

"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.
ТАСС 18:18
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
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Экономика

Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике

На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.
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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
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Общество

Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
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Футбол

«Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Сельта", цвета которого защищает российский нападающий Федор Смолов, со счетом 1:5 проиграла "Мальорке" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.
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Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки

Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
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Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
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Скачок радиации в Европе связали с Россией

Скачок уровня радиации в странах Северной Европы связан с Россией, пишет издание Popular Mechanics.
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Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании

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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
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Ракета SpaceX стартовала с навигационным спутником для ВВС США

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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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