Общество
Evo-rus.comВ России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°вчера в 02:00
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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Национальная служба новостейвчера в 14:53
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
Телеканал 360°вчера в 02:00
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Наука
Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок
Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.
Rusargument 19:39
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.
Интерфакс 16:59
Политика
Трамп рассказал о растущей злости на Китай
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как эпидемия коронавируса влияет на его отношение к Китаю.
Lenta.ru 19:58
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Общество
Коронавирус может поселиться в организме человека навсегда
Коронавирус может навсегда поселиться в организме людей и стать хроническим заболеванием.
URA.Ru 19:24
Здоровье
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Происшествия
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой
В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в причинах дорожного конфликта, во время которого прозвучали выстрелы.
Вести.Ru 18:31
Политика
Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
Московский Комсомолец 19:10
Происшествия
Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном
"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.
ТАСС 18:18
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
Невские Новости 20:05
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Экономика
Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.
Lenta.ru 20:00
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь 10:10
Футбол
«Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании
Футбольный клуб "Сельта", цвета которого защищает российский нападающий Федор Смолов, со счетом 1:5 проиграла "Мальорке" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.
Интерфакс-Спорт 15:49
Технологии
Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки
Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 05:38
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ 11:15
Армия и оружие
Скачок радиации в Европе связали с Россией
Скачок уровня радиации в странах Северной Европы связан с Россией, пишет издание Popular Mechanics.
Рамблер 15:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании
39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе.
Комсомольская правда 18:02
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Космос
Ракета SpaceX стартовала с навигационным спутником для ВВС США
Америкнаская компания SpaceX осуществила запуск навигационного спутника GPS третьего поколения, созданного для нужд Космических сил США.
Газета.Ru 16:40
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16