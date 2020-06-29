В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Наука Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 21

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 713

Политика Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.

Политика Трамп рассказал о растущей злости на Китай Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как эпидемия коронавируса влияет на его отношение к Китаю.

Общество Коронавирус может поселиться в организме человека навсегда Коронавирус может навсегда поселиться в организме людей и стать хроническим заболеванием.

Экономика Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.

Общество Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.

Футбол «Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании Футбольный клуб "Сельта", цвета которого защищает российский нападающий Федор Смолов, со счетом 1:5 проиграла "Мальорке" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

Технологии Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.