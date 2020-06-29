Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысили с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в Москве тарифы увеличатся на 5% — повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°29 июня в 02:00

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Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля

РБК02:28

В России сегодня поднимут тарифы ЖКХ. Изменения зависят от региона

Эхо Москвы01:04

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей29 июня в 14:53

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Российская газета29 июня в 09:23

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru29 июня в 08:37

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва29 июня в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысили с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°29 июня в 02:00
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Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

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Футбол

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Экономика

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Политика

Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга

США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

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RT на русском вчера в 18:50
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Культура

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Происшествия

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Происшествия

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Известия 29 июня в 05:15
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Общество

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Происшествия

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Гусь-Хрустальном

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Известия 01:40
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Армия и оружие

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Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
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Авто

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Общество

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Политика

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В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Футбол

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Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона может оказаться во главе сборной Испании.
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Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
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