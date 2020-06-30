Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Evo-rus.comEvo-rus.com

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.В источнике
С чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00
Подробнее о событии

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

«Спасибо Силуанову»: С 1 июля ЖКУ снова подорожают. Иваткина подсказала, как сэкономить

Царьград04:43

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

ЭМБАРГО Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Интерфакс10:50

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

В Бурятии с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Байкал Медиа Консалтинг27 июня в 01:00
Реклама
Реклама

В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК10:49
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru06:27
595

ФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ

Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.
REGNUM08:02
808
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама