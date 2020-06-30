В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
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Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.В источнике
С чего всё началось
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00
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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Национальная служба новостейвчера в 14:53
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
Телеканал 360°вчера в 02:00