Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

С 1 июля тарифы ЖКХ в России поднимут вопреки пандемии

Профильвчера в 06:37

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ruвчера в 08:20

Одно подорожает, другое не тронут: Рост тарифов ЖКХ с 1 июля определён

Царьградвчера в 08:16

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК 15:28
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Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
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Музыка

Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип «Wash Us in the Blood»

Афиша Daily 10:26
Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
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Происшествия

В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
Вести.Ru 15:45
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

Вести.Ru 15:00
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Происшествия

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Общество

Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках

Жителям Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.
РБК 15:28
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
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Политика

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия 15:38
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
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Спорт

Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни.
RT на русском 14:37
Космос

«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 10:17
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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews 28 июня в 04:11
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Общество

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

RT на русском 14:55
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Здоровье

В России снижается смертность от онкологических заболеваний

Внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России ожидаются 4 новые волны заболеваемости онкологией, которая спровоцирована коронавирусной инфекцией.
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Экономика

Подорожают жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета вчера в 09:23
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 14:22
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
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Экономика

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС 12:43
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Игры

Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля

Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
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Футбол

«Лацио» на выезде обыграл «Торино»

«Лацио» в гостях у «Торино» одержал волевую победу со счетом 1:2. «Быки» вышли первыми вперед благодаря точному удару Андреа Белотти, который открыл счет с пенальти.
LiveSport.ru 15:57
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