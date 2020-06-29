Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ruвчера в 08:20

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

В России выросли тарифы ЖКХ

Lenta.ru17:14

Одно подорожает, другое не тронут: Рост тарифов ЖКХ с 1 июля определён

Царьградвчера в 08:16

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00
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Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч военных

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Общество

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Общество

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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
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Общество

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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

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Происшествия

В Подмосковье на чердаке жилого дома нашли тела трех подростков

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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании

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Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

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В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Зиеш и Вернер после перехода в «Челси» 1 июля сосредоточатся на подготовке к сезону-2020/21

В «Челси» добавили, что оба игрока не смогут помочь клубу в текущем чемпионате и они сосредоточатся на подготовке к следующему сезону.
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Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку

Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе.
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Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
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Ученые обнаружили в Тихом океане новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

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Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

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В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

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