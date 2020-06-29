Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысили с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в Москве тарифы увеличатся на 5% — повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°29 июня в 02:00

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Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ru29 июня в 08:20

В Госдуме назвали трогательным повышение платы на ЖКХ

REGNUM29 июня в 09:28

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Российская газета29 июня в 09:23

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru29 июня в 08:37

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей29 июня в 14:53

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва29 июня в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысили с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°29 июня в 02:00
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Армия и оружие

В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта «Лидер»

Piter.tv вчера в 01:32
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Кино

Лидер группы Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского

Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
Культуромания вчера в 10:20
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Политика

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
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Гаджеты

Samsung готовит NVMe SSD модели 980 PRO — ёмкостью до 1 ТБ

Южнокорейские регуляторы подтвердили скорый выход новой линейки SSD-накопителей типа M.2 NVMe компании Samsung.
Игромания.ру 02:52
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Армия и оружие

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
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Экономика

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Культура

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
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Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news 01:15
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,8K
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
2
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
1,2K
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня

Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк вчера в 05:43
7K
Общество

Минтруд назначил сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей

Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
URA.Ru вчера в 18:07
2,6K
Политика

Трамп заявил о возросшей злости в отношении КНР из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.
Известия вчера в 22:32
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Автоспорт

Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»

Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат вчера в 11:37
Общество

В мэрии Москвы не смогли объяснить многомиллионный гардероб вице-мэра Раковой

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова не смогла объяснить появление у нее дорогой одежды и украшений общей стоимостью порядка 15 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 01:37
9
Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
36
Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
1
Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
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Политика

Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше

Evo-rus.com вчера в 10:54
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Баскетбол

Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года.
Спорт-Экспресс 02:25
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган разозлил поклонников новым видео с дочкой

Экспресс газета 00:56
Общество

В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:38
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Авто

Chery готовит для России новый кроссовер Tiggo 2

Российское представительство Chery готовит обновление компактного кроссовера Tiggo 2. Такая информация появилась после того, как автомобили были замечены на автовозе в Москве в пятницу, 26 июня.
CarsWeek.ru вчера в 04:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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