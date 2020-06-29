В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в Москве тарифы увеличатся на 5% — повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

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