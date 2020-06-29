Общество
Evo-rus.comВ России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в Москве тарифы увеличатся на 5% — повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°29 июня в 02:00
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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
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Тарифы на ЖКХ повысили с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
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