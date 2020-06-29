Общество
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°29 июня в 02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Национальная служба новостей29 июня в 14:53
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
Телеканал 360°29 июня в 02:00
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета вчера в 06:54
Футбол
Диего Марадона может возглавить сборную Испании
Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
Чемпионат вчера в 22:39
Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 22:46
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings вчера в 17:08
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика
Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
Известия вчера в 17:16
Политика
Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку – 2» нападением на экономику ЕС
Берлин, 1 июля 2020, 06:58 — REGNUM Сознательным расторжением трансатлантического партнерства и нападением на европейскую экономику назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер в комментарии для издания Handelsblatt.
REGNUM вчера в 23:58
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
РИА Новости вчера в 12:56
Футбол
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:26
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт вчера в 06:47
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский обвинил своих бывших коллег по шоу и их нового продюсера Евгения Орлова в попытках засудить его за его же счет.
iReactor вчера в 08:45
Общество
В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск вчера в 22:46
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости вчера в 10:15
Происшествия
Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране
Интерфакс вчера в 18:34
Общество
В Сосновском районе к 1 июля проголосовало 45% избирателей
По данным на 30 июня в Сосновском районе 45 процентов избирателей уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Сосновская Нива вчера в 23:49
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 29 июня в 09:17
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $19 млн
Пострадавшие от голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около $19 млн, говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Газета.Ru вчера в 23:44
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru вчера в 04:49