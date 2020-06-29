Общество
Газета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°вчера в 02:00
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Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
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