С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а затем курорты, отели, пляжи, и прочие объекты.

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

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