Общество
BFM.ruВ России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а затем курорты, отели, пляжи, и прочие объекты.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Происшествия
В Екатеринбурге прошел сильный ураган
Сильным ветром в городе с корнем вырывало деревья, которые перекрывали улицы и мяли машины на парковках, срывало крыши, роняло краны на стройках и сносило с крыш домов антенны сотовых операторов.
Вечерние Ведомости 09:11
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы
По данным СК, конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин, один человек пострадал.
РБК 08:43
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество
Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
КМВ Новости 09:11
Общество
Силовые установки «заморозят» в 2023-м
В новой версии правил доработка силовых установок с 2021 по 2023-й будет разрешена только один раз в год, а после этого их окончательно «заморозят» – любые вмешательства будут возможны только по соображениям безопасности и под контролем FIA.
F1news.ru 08:20
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Политика
Политолог Соловей: Слова Володина о подрывной деятельности США говорят о том, что его хотят снять с поста спикера ГД
Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о подрывной деятельности США в отношении России и президента Владимира Путина говорят о том, что его хотят снять с поста спикера парламента.
Эхо Москвы 03:57
Общество
Лео Бокерия предложил разрешить прогулки пожилым людям
«Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого», — предположил академик, отметив, что прогулки на свежем воздухе для пожилых людей обязательны.
РБК 04:11
Наука
В Мехико обнаружили захоронения древних людей и мамонтов
Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей.
Pravda.Ru 07:29
Экономика
Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews 10:42
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Футбол
Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
Чемпионат 10:08
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени.
РБК 10:54
Общество
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
Общество
Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
Космос
Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска
Исследованием геоглифов Наска занялся и российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас в экспедиции на МКС.
Южный Федеральный вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40