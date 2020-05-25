Общество
BFM.ruВ России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а затем курорты, отели, пляжи, и прочие объекты.
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Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате
Smolnarod.ru 07:23
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
Кино
Шнуров анонсировал премьеру спродюсированного им сериала
Российский музыкант Сергей Шнуров анонсировал премьеру комедийного сериала «Чума!», продюсерами которого стали он и Тина Канделаки.
News.ru 10:43
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Игры
Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Здоровье
Объяснен резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге
За 23 мая за одно заседание комиссии рассмотрели 36 случаев смерти пациентов, что превышает обычное число рассматриваемых раз случаев более чем в три раза.
Neva.Today вчера в 09:14
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Авто
ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой «ГАЗели»
Группа компаний ГАЗ, получила документальное подтверждение о том, что дизайн и внешний вид нового грузового автомобиля компании ГАЗель NN, запатентован.
Car.ru 22 мая в 12:29
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Здоровье
В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
It`s My City 09:54
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
ОСАГО в России начнут выдавать по-новому
Осенью прошлого года в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru 07:40
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Газета.Ru 04:24
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26