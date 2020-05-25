Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать962

Подробнее о событии

В правительстве анонсировали поэтапное открытие туристического сезона в России

Газета.Ru14:23

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

РИА Новости10:30

В Москве смягчают меры, в Японии отменяют ЧС. Главное о коронавирусе за 25 мая

ТАСС12:16

В АТОР оценили планы снять ограничения для внутреннего туризма

Известия12:08

В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

RT на русском10:11

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Коммерсантъ10:06

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Интерфакс13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

Lenta.ru 05:23
34
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
1
Происшествия

Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы

Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
1
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ 07:13
1
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru 00:20
137
Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
5
Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
166
Общество

Роспотребнадзор рекомендует временно запретить торговлю в электричках

Роспотребнадзор из-за ситуации с коронавирусом рекомендовал временно запретить разносную торговлю в электричках.
ТАСС 14:55
9
Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
439
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Дни24 07:24
73
Общество

Пресс-секретарь президента выписан из больницы после коронавируса

Вести.Ru 10:45
416
Шоу-бизнес

Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной

Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
1
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
724
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
2
Армия и оружие

НАТО давно согласовало предоставление Киеву ПДЧ — замглавы МИД Украины

Киев, 25 мая 2020, 23:52 — REGNUM Для предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) нужно принять техническое решение, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок 25 мая в интервью Интерфакс-Украина.
REGNUM 16:52
Энергетика

Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года

В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
РБК 17:00
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1,2K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прокомментировала свое «примирение» с Джиганом

На фоне многочисленных слухов о разладе в семье Джиган выложил в своем аккаунте в инстаграме новую фотографию, которая дала надежду многим поклонникам на его примирение с женой.
ОК! 15:26
10
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
172
Здоровье

Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения.
Lenta.ru 08:13
15
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости вчера в 07:56
272
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,8K
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
47
Общество

Шувалов посылал самолет в Австрию забрать чемоданы

Представитель Минздрава Австрии прокомментировал, что в министерстве сделали исключение для данного рейса, который приземлился в аэропорту, что забрать чемоданы.
Новые Известия 08:39
102
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
8
Общество

Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
139
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное