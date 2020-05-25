Общество
РИА НовостиВ России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы
Пожар на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное ликвидирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».
РБК 16:54
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
Общество
Роспотребнадзор рекомендует временно запретить торговлю в электричках
Роспотребнадзор из-за ситуации с коронавирусом рекомендовал временно запретить разносную торговлю в электричках.
ТАСС 14:55
Происшествия
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 16:54
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Армия и оружие
НАТО давно согласовало предоставление Киеву ПДЧ — замглавы МИД Украины
Киев, 25 мая 2020, 23:52 — REGNUM Для предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) нужно принять техническое решение, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок 25 мая в интервью Интерфакс-Украина.
REGNUM 16:52
Энергетика
Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
РБК 17:00
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прокомментировала свое «примирение» с Джиганом
На фоне многочисленных слухов о разладе в семье Джиган выложил в своем аккаунте в инстаграме новую фотографию, которая дала надежду многим поклонникам на его примирение с женой.
ОК! 15:26
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Здоровье
Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса
Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения.
Lenta.ru 08:13
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости вчера в 07:56
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Шувалов посылал самолет в Австрию забрать чемоданы
Представитель Минздрава Австрии прокомментировал, что в министерстве сделали исключение для данного рейса, который приземлился в аэропорту, что забрать чемоданы.
Новые Известия 08:39
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59