Общество
РИА НовостиВ России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
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Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд
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Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
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Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
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Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
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Профсоюзы предлагают возмещать россиянам расходы на удаленной работе
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