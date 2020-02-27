В первый день весны 2020 года в России вступили в силу несколько законов. Россиянам, в частности, разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, а продаваемую в стране обувь станут маркировать.

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

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Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Армия и оружие Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.

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