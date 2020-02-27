Общество

ИзвестияИзвестияВ России с 1 марта вступил в силу ряд законов

В первый день весны 2020 года в России вступили в силу несколько законов. Россиянам, в частности, разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, а продаваемую в стране обувь станут маркировать.
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С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

РИА Новости09:29

С марта в Россию разрешат ввоз незарегистрированных лекарств

ГТРК Чувашия27 февраля в 03:39

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Известия01:21

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Аргументы и Факты02:44

Вступил в силу закон, разрешающий ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных людей

Эхо Москвы01:30

В России с 1 марта 2020 года вступил в силу ряд норм и законов

Газета.Ru01:11

В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств

РБК02:45
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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