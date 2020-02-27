Общество
ИзвестияВ России с 1 марта вступил в силу ряд законов
В первый день весны 2020 года в России вступили в силу несколько законов. Россиянам, в частности, разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, а продаваемую в стране обувь станут маркировать.
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Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских Су-24
Авто
Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили
Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
США призвали Россию «посадить» военные самолёты в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии.
Армия и оружие
Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР
Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Политика
Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.
Политика
Песков назвал предстоящую встречу Путина и Эрдогана непростой
Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве.
Футбол
Криштиану Роналду посетит матч «Реал» — «Барселона»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Экономика
Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса
25 февраля в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики.
Футбол
«Аталанта» разгромила «Лечче» в матче Серии А
"Аталанта" разгромила в гостях "Лечче" в матче итальянской Серии А. Игра завершилась со счетом 7:2.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства, которые следует навсегда выбросить из домашней аптечки
Большинство россиян укомплектовали домашнюю аптечку антибиотиками, витаминами, обезболивающими и «пакетиками» от гриппа и простуды.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Наука
В гробнице Тутанхамона ищут тайные комнаты
Египтолог Николас Ривз (Nicholas Reeves) предполагает, что в знаменитой гробнице Тутанхамона находятся скрытые комнаты.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Общество
Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.