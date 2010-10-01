Правительство РФ приняло решение о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Воспользоваться этим предложением граждане смогут в период с 1 мая по 1 ноября 2020 года. Льготы будут действовать для тех, кто приобретает жилье на первичном рынке недвижимости — в новостройках.

В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

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