Недвижимость

ПолитРоссияПолитРоссияВ России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

Правительство РФ приняло решение о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Воспользоваться этим предложением граждане смогут в период с 1 мая по 1 ноября 2020 года. Льготы будут действовать для тех, кто приобретает жилье на первичном рынке недвижимости — в новостройках.
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В России начала действовать льготная ипотечная программа под 6,5% годовых

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