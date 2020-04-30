На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов. Правительство РФ приняло решение о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

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Общество Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта. 52

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