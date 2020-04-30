Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года. Кроме того, с сегодняшнего дня увеличатся пенсионные выплаты у ветеранов, которые воевали в период Великой Отечественной войны.

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

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