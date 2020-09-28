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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Чтобы пенсионеры не столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с выплатой средств, им рекомендуют подать заявление с новыми реквизитами в Пенсионном фонде России. Тем россиянам, кто получает прочие выплаты, нужно обратиться в МФЦ с заявлением.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
Сиб.фм

Новый порядок начисления пенсий утвердили в России

Сиб.фмвчера в 06:13
ФедералПресс

Россиян, получающих пенсию на карту, ждет приятный бонус

ФедералПрессвчера в 23:44
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10

Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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В соседней Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

В соседней с Калужской, Тульской области продлили запрет на проведение публичных и массовых мероприятий, а также рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы, уделив особое внимание тем, кто старше 65 лет.
Калужские новости03:00
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Россияне быстро раскупают новые умные часы Apple

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ведомости, в торговых сетях Российской Федерации рассказали о том, что продажи новейших smart-часов от компании Apple практически в два раза превышают показатели по продажам предыдущей модели, которая была презентована в прошлом году.
ToDay News Ufa08:04
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