Пленум Верховного Суда России определил дату начала работы апелляционных и кассационных судов. Свою деятельность они начнут 1 октября.

В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды

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