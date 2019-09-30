Экономика
ФедералПрессВ России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
В среднем, выплата составит 26,2 тыс. рублей. Кроме того, на 4,3 % подрастут зарплаты у некоторых чиновников. Речь идет о служащих, которых не коснулись изменения в связи с майскими указами президента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсии военных пенсионеров проиндексируют с 1 октября на 2% выше инфляции
Хорошие новостивчера в 16:57
Повышение пенсий и зарплат с 1 октября затронет ряд граждан, озвучены подробности
Южный Федеральный01:04
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Транспорт
Пожилые россияне поедут на поездах за полцены
Россияне в возрасте старше 60 лет смогут приобрести билеты в купе на поезда дальнего следования за полцены.
Lenta.ru 04:31
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Кино
Минкульт опубликует данные о господдержке фильмов с 2015 года
Министерство культуры вместе с Фондом кино запустят в середине октября открытую базу данных о господдержке фильмов.
Афиша Daily 04:19
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности», передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 28 сентября в 05:12
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Армия и оружие
Сухопутные войска России планируют принять на вооружение электромобили
Российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Известия вчера в 17:28
Футбол
Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»
Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:27
Здоровье
Врачи призвали ограничить рекламу сладостей в России
Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян отметил, что врачей очень волнует рост употребления сахара россиянами.
BFM.ru 04:48
Шоу-бизнес
Нелли Уварова побрила голову в поддержку Заворотнюк
В публикации Нелли Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».
RuNews24.ru вчера в 08:36
Политика
Бывший замглавы Минобрнауки Солодовников стал и.о. замгубернатора Севастополя
С конца 2018 года был замглавы Минобрнауки РФ, освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу" приказом премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованным 23 сентября 2019 года.
ТАСС 05:19
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Экономика
«Юнипро» и «РУСАЛ» договорились об урегулировании судебных споров
"Юнипро" и "РУСАЛ" договорились об урегулировании судебных споров, которые предприятия группы "РУСАЛ" инициировали против "Юнипро" в связи с аварией на принадлежащей последней Березовской ГРЭС в Красноярском крае.
Finam.Ru 03:38
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
Финансы
В России вырос средний срок ипотеки
Соответственно выросла и средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости.
ИА СИА-Пресс 28 сентября в 06:27
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем шоу «Вечерний Ургант»
Японский разработчик игр Хидэо Кодзима посетит программу «Вечерний Ургант».
CyberSport.ru вчера в 07:36