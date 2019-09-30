В среднем, выплата составит 26,2 тыс. рублей. Кроме того, на 4,3 % подрастут зарплаты у некоторых чиновников. Речь идет о служащих, которых не коснулись изменения в связи с майскими указами президента.

В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты

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