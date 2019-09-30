Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты

В среднем, выплата составит 26,2 тыс. рублей. Кроме того, на 4,3 % подрастут зарплаты у некоторых чиновников. Речь идет о служащих, которых не коснулись изменения в связи с майскими указами президента.
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С 1 октября повысят пенсии. Кто станет получать больше и насколько

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Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года

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В публикации Нелли Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».
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«Юнипро» и «РУСАЛ» договорились об урегулировании судебных споров

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