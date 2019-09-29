Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолецвчера в 08:15
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Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Политика
Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности», передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:28
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Политика
Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов.
REGNUM 00:30
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Футбол
Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии
Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.
Советский спорт 05:11
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
В РФ почти распродали самые дорогие модели нового iPhone
На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Интерфакс вчера в 20:17
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Гаджеты
Новое поколение CPU по версии Intel. Новые процессоры HEDT будут быстрее текущих на 2-11%
К сожалению, если Intel не снизит цены, причём существенно, конкурировать с Ryzen Threadripper этим процессорам будет крайне сложно.
iXBT.com 02:48
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Политика
МИД Китая опроверг передачу денег сыну Байдена
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан опроверг поступившие обвинения от президента США Дональда Трампа в том, что сын бывшего вице-президента Америки Джо Байдена Хантер Байден получал деньги из КНР.
УтроNews 04:53
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Согласно изданию, правоохранители Германии уже передали молодого человека в Испанию сотрудникам прокуратуры по делам несовершеннолетних.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
«Мы беременны»: Рики Мартин и его муж станут отцами в четвертый раз
Накануне о рождении второго ребенка суррогатной матерью рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев.
WMJ.ru 03:55
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Футбол
«Атлетик» — «Валенсия»: Черышев выйдет в стартовом составе
«Валенсия» объявила стартовый состав на матч 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком». Встреча пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
Чемпионат 28 сентября в 06:42
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли КПВВ в Горловке, ранен мирный житель
В свою очередь в Управлении народной милиции (УНМ) ДНР сообщили, что вечером 29 сентября в результате обстрела поселка Зайцево на севере Горловки украинскими силовиками был ранен еще один мирный житель.
Евразия Daily 02:18
Общество
МЧС опровергло запрет на курение на балконах
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 28 сентября в 06:31