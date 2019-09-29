Экономика

РБКРБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку.
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Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат

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Хабаровчанам на заметку: как изменится наша жизнь с 1 октября

AmurMedia.ru26 сентября в 23:00

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

РБК01:01
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

РБК вчера в 09:40
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Врачи назвали признаки микроинсульта

Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
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В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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