Экономика
ФедералПрессВ России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
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С 1 октября повысят пенсии: Индексация затронет 2,6 млн российских граждан
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