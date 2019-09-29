Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты

С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
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