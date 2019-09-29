Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолец29 сентября в 08:15
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Политика
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Экономика
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Новая функция iOS уберет «мыло» со сделанных на iPhone 11 фотоснимков
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OAnews 10:40
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В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Культура
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Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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Шоу-бизнес
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Настоящим откровением для зрителей стало признание Алексея о том, что после начала его романа с Кети он снова начал употреблять тяжелые наркотические средства.
Bimru.ru 09:38
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"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
РИА Новости 13:51
Происшествия
В редакции газеты «Черновик» при обысках изъяли системные блоки
Журналисты сообщили об обысках 2 октября утром.
Интерфакс 12:17
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Политика
Участники митинга в Киеве направились к офису президента
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
RT на русском 13:39
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Спорт
Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
РБК 12:49
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Происшествия
СМИ сообщили о 15 пострадавших в ходе разгона протестов в Багдаде
Не менее 15 человек пострадали в столице Ирака в результате разгона протестов, передает иракский телеканал al-Sumaria.
РИА Новости 10:17
Происшествия
Суд арестовал замглавы «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:19
Политика
ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США
Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
Вести.Ru 13:00
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Происшествия
Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.
RT на русском 04:24
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01