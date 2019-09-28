Российским гражданам станет проще подавать заявления на отпуск и увольнение с работы. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу вступят в силу с 1 октября 2019 года.

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

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