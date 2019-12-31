Экономика

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессВ России выросли пенсии по старости

В России с 1 января 2020 года выросли пенсии по старости на почти семь процентов.
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Подробнее о событии

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

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Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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