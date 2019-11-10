Общество
Буряад YнэнВ России с 1 января изменятся правила выплаты пособий
Размер выплаты в 2020 году увеличится с сегодняшних 10993 рублей до 12065. Кроме этого, единовременная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка составит 21986 рублей, при этом пособие будет предоставляться без учета доходов семьи.
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В Башкортостане продолжается выплата ежемесячных денежных пособий на первого, а также на третьего и последующего ребенка
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
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