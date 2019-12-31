Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ России с 1 января ограничат размер максимального долга по кредитам

В России с 1 января вступает в силу последний этап ограничения максимального долга по потребительским кредитам и займам. Теперь россияне не должны иметь долг, включая проценты по ссудам до одного года, неустойки, штрафы и пени и платежи за услуги, превышающий сам кредит в 1,5 раза.
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В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
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