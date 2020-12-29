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Вечерний курьер
Вечерний курьер 

В России с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%

Для пенсионеров, которые нигде не работают, страховые пенсионные начисления с первого января 2021 года на всей территории Российской Федерации будут проиндексированы на 6,3%. Страховая пенсия для каждого получателя состоит из двух частей — стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.В источнике
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Konkurent.ru

«Гарантированное повышение выплат». В ПФР сделали заявление

Konkurent.ru19:54
ТАСС

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%

ТАССвчера в 16:03
Москва 24

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Москва 24вчера в 14:19
URA.Ru

В ПФР раскрыли, на сколько вырастет пенсия в 2021 году

URA.Ruвчера в 12:43
Сиб.фм

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3 %

Сиб.фмвчера в 00:52
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В ПФР назвали размер повышения пенсии в 2021 году

News.ru16:44
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Жителям Томской области повысят пенсию по старости

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Диетолог заявила, что некоторые изделия из шоколада опасны для здоровья

Не секрет, что шоколад помогает поднять настроение, укрепить иммунную систему и улучшить обмен веществ, однако некоторые изделия подобного рода могут представлять большую опасность для здоровья, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина.
Live24вчера в 06:00

Индекс PMI российской сферы услуг снизился в декабре до 48 баллов

Сезонно скорректированный Индекс PMI российской сферы услуг составил в декабре 48 баллов, лишь частично опустившись с ноябрьского показателя 48,2, что свидетельствует об умеренном снижении деловой активности у российских поставщиков услуг.
Finam.Ru31.12.2020 в 01:37