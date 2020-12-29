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Вечерний курьер
Вечерний курьер

В России с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%

Для пенсионеров, которые нигде не работают, страховые пенсионные начисления с первого января 2021 года на всей территории Российской Федерации будут проиндексированы на 6,3%. Страховая пенсия для каждого получателя состоит из двух частей — стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.В источнике
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«Гарантированное повышение выплат». В ПФР сделали заявление

Konkurent.ru19:54
News.ru

В ПФР назвали размер повышения пенсии в 2021 году

News.ru16:44
Телеканал 360°

Пенсии больше — мороки меньше. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 21:30
URA.Ru

В ПФР раскрыли, на сколько вырастет пенсия в 2021 году

URA.Ruвчера в 12:43
Сиб.фм

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3 %

Сиб.фмвчера в 00:52
Москва 24

Индексация пенсий затронула около 3,7 млн неработающих жителей столичного региона

Москва 24вчера в 14:19
Tomsk.Ru

Жителям Томской области повысят пенсию по старости

Tomsk.Ru29.12.2020 в 22:02

Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
Ведомости31.12.2020 в 02:18