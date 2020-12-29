В России с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%
Для пенсионеров, которые нигде не работают, страховые пенсионные начисления с первого января 2021 года на всей территории Российской Федерации будут проиндексированы на 6,3%. Страховая пенсия для каждого получателя состоит из двух частей — стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.В источнике
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Индексация пенсий затронула около 3,7 млн неработающих жителей столичного региона
Москва 24вчера в 14:19