Экономика
RuNews24.ruВ России с 1 января 2020 года пенсии выросли на 6,6%
Изменения коснутся 3,2 миллиона россиян. Также Пенсионный фонд России сообщил, что с апреля 2020 года будет проведена индексация социальных пенсий на 7%.
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Армия и оружие
Новую подлодку «Князь Владимир» сдадут ВМФ в первой половине 2020 года
ВМФ РФ получит подлодку «Князь Владимир» в первой половине 2020 года. Такой информацией поделились в оборонно-промышленном комплексе России.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Музыка
«Ленинград» воссоединится для выступления на Коачелле
Группировка «Ленинград» воссоединится для участия в фестивале Коачелла, который пройдет в Калифорнии в апреле 2020 года.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Хоккей
Канада — Финляндия 5:0 (2-й перерыв)
Сборная Швеции в свою очередь за выход в полуфинал турнира одержала разгромную победу над сборной Чехии со счетом 5:0.Россия и Швеция разыграют между собой путевку в финал МЧМ-2020.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
По мнению министра, госсекретарь является "высокомерным клоуном, который выдает себя за дипломата".
Хоккей
Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ
Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Политика
В США начались гонения на саксофониста Бутмана
Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой махровой русофобии в США.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов остается лидером общего зачета многодневки "Тур де Ски" после пяти этапов.
Хоккей
Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»
Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Хоккей
Третьяк назвал ключевой момент в игре России и Швеции на молодежном ЧМ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал РБК результат полуфинального матча молодежного чемпионата мира в Чехии, в котором сборная России в овертайме обыграла Швецию со счетом 5:4.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Спорт
Путин подписал указ о подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Футбол
Зинченко забил первый за 360 дней гол за «Сити»
Последний раз украинец забивал за «Сити» в январе 2019 года, когда отличился в матче против «Бертона» (9:0). С того матча прошло 360 дней.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Общество
Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко
Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.