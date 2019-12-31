Изменения коснутся 3,2 миллиона россиян. Также Пенсионный фонд России сообщил, что с апреля 2020 года будет проведена индексация социальных пенсий на 7%.

В России с 1 января 2020 года пенсии выросли на 6,6%

Музыка «Ленинград» воссоединится для выступления на Коачелле Группировка «Ленинград» воссоединится для участия в фестивале Коачелла, который пройдет в Калифорнии в апреле 2020 года.

Хоккей Канада — Финляндия 5:0 (2-й перерыв) Сборная Швеции в свою очередь за выход в полуфинал турнира одержала разгромную победу над сборной Чехии со счетом 5:0.Россия и Швеция разыграют между собой путевку в финал МЧМ-2020.

Общество Брачный возраст в России может быть скорректирован Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Энергетика Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии 3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.

Спорт Россия заплатит WADA почти миллион долларов С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.