Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России с 1 января 2020 года пенсии выросли на 6,6%

Изменения коснутся 3,2 миллиона россиян. Также Пенсионный фонд России сообщил, что с апреля 2020 года будет проведена индексация социальных пенсий на 7%.
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Российская газета31.12.19 в 16:20

Пенсии в России выросли с первого января

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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
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