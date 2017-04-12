Экономика
ТАССВ России с 1 января подорожает водка
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.
Читать в источнике
Оценить396
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК13:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Авто
В Сети опубликовали фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Инсайдеры опубликовали фото транспорта в Сети.
Политика
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
Происшествия
Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии
В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Космос
В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы
Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается.
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА
Здоровье
Здоровое и вкусное новогоднее меню: советует подмосковный Минздрав
Какие блюда следует в первую очередь накладывать в тарелки под бой курантов, а от чего в новогоднюю ночь стоит отказаться, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Космос
В Китае назвали 10 важнейших научно-технических достижений 2019 года
В Китае прошло мероприятие по демонстрации достижений в области науки и техники, где был озвучен список важнейших достижений нынешнего года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Армия и оружие
Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
Армия и оружие
В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29
В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Футбол
Форвард «Лиона» Депай успешно перенес операцию
Капитан «Лиона» Мемфис Депай успешно перенес операцию на крестообразных связках правого колена. Голландец был прооперирован в Риме.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.