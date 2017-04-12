с чего всё началось

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.

В России с 1 января подорожает водка

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