Экономика

ТАССТАССВ России с 1 января подорожает водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
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