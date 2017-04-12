Экономика

ТАССТАССВ России с 1 января подорожает водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать782
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

Подробнее о событии

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Известия20 декабря в 13:15

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Космос

РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем

Хакасия-Информ 18 декабря в 20:45
Музыка

Билли Айлиш показала гигантского паука, который живет у нее дома

В конце шоу певица пригласила Кордена заехать к ней домой и познакомила его с домашним питомцем, которым оказался огромный черный паук.
Телепрограмма 20 декабря в 11:04
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Польши о Второй мировой войне

RT на русском 04:47
Происшествия

На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание

По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
РБК 03:33
Происшествия

СПЧ просит проверить задержание журналистов после стрельбы на Лубянке

Журналист рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы у здания ФСБ.
Говорит Москва 01:30
Политика

В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
РИА Новости 05:31
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Общество

В Татарстане росгвардейцы учились разгонять митинги на школьниках

Snob.ru 05:20
Политика

«Газпром» выплатит Украине $3 млрд

Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Дождь 20 декабря в 08:38
Происшествия

Четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана в Приморье

RT на русском 02:58
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома

Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
TelecomDaily 20 декабря в 11:39
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Автоновости дня 20 декабря в 04:37
Происшествия

В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом

Мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
РБК 05:21
Биатлон

Логинов и Елисеев выступят в мужском масс-старте на этапе КМ в Анси

Российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Чемпионат 05:10
Шоу-бизнес

Наргиз объяснила, почему ее дети не живут в России

Известная эстрадная исполнительница Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в Россию.
Народные новости 02:03
Шоу-бизнес

Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна

Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Наука

Ученые ТНИМЦ РАН нашли в крови белки, которые могут служить биомаркерами шизофрении

Российские ученые нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременного определения одного из самых тяжелых психических расстройств, сообщает издание «Наука в Сибири».
Научная Россия 20 декабря в 14:17
Здоровье

Гороскоп на неделю: Овнов ждут перемены – Раков непредсказуемое событие

Неделя может принести перемены, причиной которым станут другие люди, их влияние на ваши дела, а также благодаря заключению договоров и контрактов.
Блокнот Волгоград 00:22
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Политика

Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины

РИА Новости 05:01
Происшествия

В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
REGNUM вчера в 19:50
Футбол

Дриусси весело отпраздновал день рождения дочери

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси отметил день рождения своей дочери Франчески.
Спорт-Экспресс 02:42
Кино

В Уфе «Вторжение» произойдёт значительно раньше

Киноманы в России с нетерпением ждут первый день Нового года и практически готовятся штурмовать кинотеатры, чтобы одними из первых увидеть «Вторжение» - фильм Фёдора Бондарчука.
Аргументы и Факты - Уфа 20 декабря в 08:13
Политика

Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей

Шанс (г. Абакан) 03:33
Футбол

«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети уже познакомила избранника с дочкой. Деньгов, в свою очередь, помог певице подружиться со своими детьми от прошлых отношений.
7Дней.ру вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное