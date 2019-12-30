Экономика
ИА Городские вести. ВолгоградВ России с 1 января подорожала водка
С первого дня 2020 года в России подорожали: водка, коньяк и бренди. Минимальные цены на эти крепкие алкогольные напитки повышены по решению Минфина РФ.
Читать в источнике
Оценить745
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Происшествия
В жилом доме в Твери произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Футбол
Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»
В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
Гаджеты
Redmi K30 5G получил зарядку мощностью 30 Вт в комплекте
Если обычный Redmi K30 вовсю продается в Китае, что Redmi K30 5G задержался на месяц – его можно будет приобрести с 10 утра 7 января.
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Астрахани удалось локализовать
Общество
Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем
Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера
Модель Наталья Водянова в новогоднюю ночь сообщила, что скоро выходит замуж.
Армия и оружие
Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»
Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
Происшествия
На месте аварийной посадки вертолета на Тайване нашли выживших
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО
«Водитель получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на смартфоне», — сообщается на сайте «Парламентской газеты».
Армия и оружие
Ким Чен Ын анонсировал новое стратегическое вооружение КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея представит новое стратегическое оружие.
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году
Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Армия и оружие
В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
У берегов Камчатки снова произошло землетрясение
Гаджеты
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo TV
Бренд планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo TV.