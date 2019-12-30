С первого дня 2020 года в России подорожали: водка, коньяк и бренди. Минимальные цены на эти крепкие алкогольные напитки повышены по решению Минфина РФ.

Происшествия В жилом доме в Твери произошел взрыв газа Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

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Гаджеты Redmi K30 5G получил зарядку мощностью 30 Вт в комплекте Если обычный Redmi K30 вовсю продается в Китае, что Redmi K30 5G задержался на месяц – его можно будет приобрести с 10 утра 7 января.

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Политика В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.

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