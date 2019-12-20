Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Эта информация следует из приказа Минфина, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 20 декабря.
Читать в источнике
Комментировать750
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

Подробнее о событии

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМ20 декабря в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия

Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе

Газета.Ru вчера в 23:14
Политика

Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции.
Известия вчера в 19:20
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джронсону посетить Белый дом в 2020 году.
Слово и Дело вчера в 22:57
Происшествия

Толпа напала на грузовик и закидала его камнями на улице в Чите

Агрессивная толпа напала на грузовик-иномарку на улице Бутина в Чите, закидав его камнями и кирпичами.
Zabnews.ru 00:14
Экономика

В ПФР рассказали, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции против трубопровода "Северный поток — 2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них.
РИА Новости 00:23
Происшествия

В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта

Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
РБК вчера в 03:24
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 20 декабря в 05:01
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Футбол

«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru вчера в 16:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Космос

Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner

Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Наука

Российские ученые раскрыли секрет плавления графита

Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
Vevby.ru 19 декабря в 00:15
Гаджеты

Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор

Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Dgl.ru 20 декабря в 07:49
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Футбол

«Челси» подпишет в январе форварда сборной Норвегии (U17) Фиабему

Ожидается, что 16-летний форвард юношеской сборной Норвегии (U17) будет тренироваться в академии «Челси».
Sports.ru вчера в 20:50
Политика

В Абакане стартовали выборы мэра

REGNUM вчера в 20:02
Музыка

Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Народные новости вчера в 18:29
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС вчера в 08:36
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Телепрограмма вчера в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное