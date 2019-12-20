с чего всё началось

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России поднимут с 1 января Теперь водка не сможет стоить дешевле, чем 230 руб. за 0,5 литра (раньше было 215 руб.), а минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 до 433 руб. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 руб. за 0,5 л, а закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья составит 57 руб. за литр.

В России с 1 января подорожают водка и коньяк

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Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Спорт WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.