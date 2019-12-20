Экономика

Юга.руЮга.руВ России с 1 января подорожают водка и коньяк

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России поднимут с 1 января Теперь водка не сможет стоить дешевле, чем 230 руб. за 0,5 литра (раньше было 215 руб.), а минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 до 433 руб. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 руб. за 0,5 л, а закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья составит 57 руб. за литр.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

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Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

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Комсомольская правда08:47

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РБК20 декабря в 13:39

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РЕН ТВ15:55

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Газета.Ru20 декабря в 12:46

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РИА Новости20 декабря в 12:40
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