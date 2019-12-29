Экономика
Peterburg2.ruС 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров
Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
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