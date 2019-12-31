Экономика
ТВ ЦентрВ России с 1 января выросли пенсии
Проиндексируют и страховые пенсии, а также некоторые социальные выплаты. Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырос с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи рублей.
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Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
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Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на начавшийся год составит более $1 млн, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы WADA.
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В целом же публикация тизерного изображения компанией Biostar указывает на скорый выход данной материнской платы, а соответственно, уже довольно скоро выйдут и процессоры Intel Comet Lake-S.
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Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
Политика
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В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
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Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова перед их поединком.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Армия и оружие
Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
Футбол
Федерация футбола Ганы уволила всех тренеров сборных
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«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
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Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
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Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Происшествия
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В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Кино
Составлен рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года
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Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Хоккей
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.