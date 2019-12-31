Проиндексируют и страховые пенсии, а также некоторые социальные выплаты. Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырос с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи рублей.

В России с 1 января выросли пенсии

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Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

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