Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).

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Правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В России с 2020 года могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора

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