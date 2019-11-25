Авто
RT на русскомВ России с 2020 года могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора
Правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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